Controlli intorno alla stazione ferroviaria, due arresti per spaccio di crack

I due pusher sono stati sorpresi in viale Crispi e in corso Vittorio Emanuele || grazie ai servizi congiunti di Carabinieri e Municcipale

Ancora controlli di Carabinieri e Polizia Locale nei pressi della stazione ferroviaria. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale e del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale hanno effettuato una serie di controlli finalizzati a prevenire e contrastare i piccoli fenomeni di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti e altri reati contro il patrimonio.

Un primo controllo è avvenuto in Corso Vittorio Emanuele, all’incrocio con Via Palestro, alle ore 15.00, dove è stato individuato e fermato un cittadino Ghanese di 51anni, nell’atto di cedere una dose di crack ad una giovane 20enne di origini brasiliane. Alle 15.45, i militari e gli agenti in abiti civili si sono appostati nella Via Crispi, dove è stato individuato un altro spacciatore, un 27enne sempre di origini ghanesi, mentre vendeva sempre una dose di crack ad un 46enne marocchino.

Entrambi gli stranieri fermati, già noti alle forze di polizia per precedenti analoghi, sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti e gli acquirenti segnalati amministrativamente alla Prefettura. Al 27enne è stato anche notificato una Avviso Orale recentemente emesso dalla Questura su proposta della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia avanzata nel gennaio 2021 per reati connessi con gli stupefacenti.