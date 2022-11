Spaccio nella movida sassolese, due arresti durante una notte di controlli

Sassuolo (MO). Controlli straordinari dei Carabinieri e dell’unità cinofila della Polizia Locale sulla movida di Sassuolo. Arrestate 2 persone con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalati 2 giovani per uso personale.

Ieri sera è stato organizzato un servizio di controllo composto da cinque pattuglie della Compagnia Carabinieri di Sassuolo e una pattuglia della Polizia Locale e l'unità cinofila sassolese. Militari e agenti hanno controllato le vie del centro cittadino, identificando circa 80 persone, tra cui tanti giovanissimi.

Nel corso del servizio, tra gli avventori di un esercizio pubblico è stato arrestato in flagranza di reato un 29enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e segnalato un 32enne per uso personale. Il primo giovane è stato sorpreso dai militari dell’Arma nel corso di una cessione e, in seguito a perquisizione, trovato in possesso di tre dosi di hashish. Il secondo avventore è stato invece individuato grazie al fiuto del cane “Hector” della Polizia Locale, dopo aver cercato di disfarsi di un altri 4 grammi della stessa sostanza lanciando un involucro dietro al frigorifero delle bibite presente all’interno del locale.

Un altro giovane, di 21 anni, è stato invece rintracciato in via Stazione e trovato in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato per uso personale.

Nell’ambito della stessa operazione, estesa anche nei comuni viciniori, i Carabinieri di Sassuolo hanno tratto in arresto un 68enne di Spilamberto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, trovato in possesso di 5 dosi di cocaina per circa 10 grammi.

I due uomini arrestati sono stati condotti davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.