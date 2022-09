Hasish e cocaina, due arresti per spaccio di droga a Sassuolo

Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, nel corso di servizi mirati al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno sorpreso in strada un 41enne mentre cedeva una dose di cocaina a un 32enne.

Il tempestivo intervento dei militari e le successive perquisizioni hanno permesso di rinvenire ulteriori dosi di polvere bianca presso l’abitazione del 41enne. A casa del più giovane, invece, sono emersi 116 grammi di hashish, dei quali 97 grammi presso l’abitazione e 19 grammi nell’autovettura.

Le due persone sono state tratte in arresto rispettivamente per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata saranno condotti presso il Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.