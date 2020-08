Spaccio di cocaina, due arresti in viale Caduti in Guerra

Nella serata di ieri si è svolto uno dei controlli coordinati - ormai non più straordinari, ma abituali - che ha visto collaborare i Carabinieri della Compagnia di Modena, la Polizia Locale e l’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure. Come sempre sono state monitorate l ezone appena fuori il centro storico che presentano le maggiori condizioni di rischio, soprattutto per lo spaccio.

Durante i controlli i militari dell'Arma hanno tratto in arresto due uomini, un 34enne ed un 25enne, entrambi di nazionalità nigeriana ed in Italia senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi in viale Caduti in Guerra mentre stavano cedendo una dose di cocaina ad un 56enne residente in provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

due arrestati, a cui è stata sequestrata anche la somma di circa 400 euro ritenuta provento della loro illecita attività, sono stati trattenuti a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, per essere sottoposti a processo direttissimo. L’acquirente verrà invece segnalato alla Prefettura per l'uso di droga.