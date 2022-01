A casa di un conoscente armato di bastone per pretendere denaro, 52enne in manette

Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un 52enne, accusato dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio.

I fatti sono accaduti in un’abitazione di Nonantola, dove l’uomo si era introdotto deliberatamente, armato di un bastone, per regolare i conti per un presunto credito vantato nei confronti del residente. Il 52enne avrebbe preteso denaro per una prestazione professionale in realtà mai corrisposta.

L’intervento dei Carabinieri, inviati sul posto dalla Centrale Operativa allertata mediante il 112, è servito a calmare gli animi e hascongiurato più gravi conseguenze. Il 52enne è poi finito in camera di sicrezza per la notte.

L’uomo è stato condotto davanti al Giudice per il processo per direttissima, a seguito del quale il giudice ha disposto l'obbligo di firma.