Cerca di approcciare la sua ex in un locale nonostante il divieto e viene arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza un 36enne poiché ritenuto responsabile del reato di “violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa”. L’uomo era infatti sottoposto a questa misura restrittiva dopo essere stato tratto in arresto nel 2022 per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dell’ex convivente.

Ieri sera il 36enen ha cercato di entrare fisicamente in contatto con la donna all’interno di un locale in cui lei si trovava. E' stata la vittima ad informare telefonicamente i Carabinieri che, nell’intervenire sul posto, hanno effettivamente sorpreso l’interessato. L'uomo è stato prima accompagnato in caserma, poi trasferito direttamente in carcere a Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.