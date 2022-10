Carpi, cammina in strada di notte con un bastone e aggredisce i poliziotti

La scorsa notte, intorno all’una, una Volante è intervenuta in Via Aldo Moro Esterna, a Carpi, in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo molesto che si aggirava con un bastone di legno, lungo oltre un metro. Lo straniero all’arrivo della Polizia si è mostrato subito aggressivo e poco incline a deporre "l'arma", tanto che ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti.

Gli agenti, che con non poca fatica sono riusciti a bloccarlo, a seguito dello scontro hanno riportato alcune lesioni, fortunatamente molto lievi, che sono poi state refertate al pronto soccorso.

E' così stato tratto in arresto un cittadino ghanese di 29 anni, per il reato di lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane - che non pareva probabilmente nel pieno delle proprie facoltà - è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto alla richiesta degli agenti non ha esibito documenti attestanti la propria identità.