Lancia la bici contro l'auto dei Carabinieri, inseguito e arrestato

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. E' la sorte toccata ad un ragazo di 26 anni che nel pomeriggio di dabato scorso, 26 febbraio, si è reso protagonista di un violento tentativo di fuga tra viale Autodromo e via Emilia Ovest. Il giovane è stato notato da una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena, che si sono avvicinati per identificarlo.

La sua reazione è stata scomposta: ha sollevato la bici sulal quale viaggiava e l'ha scagliata contro la "gazzella" dell'Arma, per poi darsi alal fuga di corsa. Inseguito dai Carabinieri, è stato appunto bloccato in via Emilia Ovest, Anche qui ha opposto attiva resistenza ai militari, scagliandosi contro di loro con calci e pugni.

Una volta bloccato è stato fatto salire in auto e accompagnato in caserma in sttao di arresto. Oggi si terrà il processo per direttissima.