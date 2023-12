Furto di auto in Russia, arrestato a Carpi su mandato internazionale

La Polizia di Stato di Carpi ha arrestato un cittadino bielorusso di 38 anni, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Procura della Repubblica della Bielorussia. L’uomo era ricercato in campo internazionale in quanto, quale membro di un gruppo criminale organizzato, si era responsabile del furto, nella regione di Mosca in Russia, di due veicoli, per un valore totale di 20.000 euro.

Il 38enne, rintracciato nel Comune di Carpi da una pattuglia del locale Commissariato nella notte tra il 4 ed il 5 dicembre scorso, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena in attesa di essere estradato verso la Bielorussia.