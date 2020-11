Doppia rapina in farmacia, arrestati due cugini pregiudicati

Intorno alle ore 19.10 del 3 ottobre un uomo con indosso un casco integrale da moto era entrato all'intermo della Farmacia "Altea" di via Zamenhof, a Modena, e sotto la minaccia di un cutter con manico giallo e lama estratta, si era fatto consegnare da una delle due farmaciste presenti il denaro custodito all'interno del registratore di cassa, per un totale di 870 euro. Poi si era dato alal fuga insieme ad un complice, che era fuori ad attenderlo in sella ad una moto.

A distanza di cirea un mese, precisamente il 10 novembre alle ore 19.15 circa, è avvenuta una seconda rapina del tutto simile, questa volta ai danni della Farmacia Comunale di via Morane. Stesso casco, stesa arma, ma questa colta il criminale aveva minacciato con l'arma una delle due farmaciste e si era portato personalmente dietro il bancone prelevando l'intero registratore di cassa, contenente la somma di 350 euro. Poi di nuovo fuga in moto.

Le indagini della Squadra Mobile di Modena, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica Lucia De Santis, hanno consentito di individuare a distanza di alcuni giorni dall'ultimo colpo i due malfattori, pluripregiudicati veri e propri "trasfertisti" del crimine. Si tratta di due cinquantenni italiani, residenti nel ferrarese, uno dei quali già arrestato nel 2014 per altre rapine nella nostra provincia.

Passo dopo passo gli investigatori della Polizia hanno raccolto indizi che hanno permesso di identificare i due, per altro legati da parentela in quanto cugini. Questa mattina l'arreto: le operazioni, iniziate dalle primissime luci dell'alba, con il supporto di personale della Squadra Mobile di Ferrara, hanno consentito il rintraccio dei due cugini presso le rispettive abitazioni di Ferrara, dalle quali sono spoi stati trasferiti nel carcere locale.