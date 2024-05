Controlli dei carabinieri, due arresti e due denunce nella giornata di ieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, impegnati in controllo di persone e veicoli, hanno fermato un cittadino 26enne di origini nordafricane che, al fine di eludere l’identificazione, ha iniziato a scalciare per darsi alla fuga.

Bloccato grazie all’utilizzo dello spray urticante, lo straniero è riuscito a disfarsi di un involucro gettandolo in un tombino delle fogne. Il pacchetto è stato in parte recuperato e i carabinieri vi hanno trovato tracce di hashish, stessa sostanza recuperata anche a bordo dell'auto. Il 26enne è quindi stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e segnalato al Prefetto quale assuntore di droghe.

Sempre a Modena i Carabinieri, nel procedere al controllo del rispetto degli obblighi di un cittadino marocchino 21enne sottoposto agli arresti domiciliari, si sono scontrati con la resistenza fidica da parte del ragazzo che con urla e minacce ha inveito contro di loro. Il 21enne è stato tratto in arresto per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e nella mattinata di oggi è stata condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Modena che, dopo aver convalidato l’arresto, ha però disposto il prosieguo della detenzione domiciliare.

In appennino, invece, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha fermato a Pavullo un veicolo condotto da un italiano di 63 anni, rilevando che il mezzo era stato rubato a Sestola. L’interessato è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria di Modena per ricettazione, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, che non aveva ancora scoperto il furto.

Infine, i Carabinieri di Fiorano Modenese ieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un 60enne, già destinatario del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo, dopo aver più volte trasgredito i dettami del provvedimento, è stato segnalato dai militari alla Procura della Repubblica anche ai fini dell’aggravamento della misura, che è stata concesso dal Giudice ed eseguito nella mattinata.