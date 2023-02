Evade dai domiciliari subito dopo il controllo, ma i Carabinieri aspettano in strada e lo arrestano

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito una serie di controlli alle persone gravate da provvedimenti restrittivi domiciliari.

Nell’ambito di tale attività, nel primo pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Spilamberto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena un 21enne per il reato di evasione, essendosi temporaneamente allontanato dal luogo ove era stata applicata ma misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nella serata, poi, i Carabinieri della Stazione di Mirandola hanno proceduto all’arresto di un 52enne per il medesimo reato. L’uomo, infatti, già sottoposto agli arresti domiciliari dal novembre scorso per atti persecutori, subito dopo il controllo domiciliare dei Carabinieri, si è allontanato dall’abitazione con la propria autovettura, pensando evidentemente di non rischiare altri controlli. I militari lo hanno invece sorpreso e bloccato a qualche centinaio di metri dall’abitazione.

Tali servizi rientrano nell’ambito dei compiti istituzionali che l’Arma dei Carabinieri assolve quotidianamente per garantire il rispetto dei provvedimenti restrittivi della libertà personale – meno afflittivi della custodia in carcere - disposti dall’Autorità Giudiziaria.