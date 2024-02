Controlli antidroga, un arresto e una denuncia nella periferia nord di Modena

Nella tarda serata di domenica una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Modena ha sottoposto ad un controllo gli occupanti di un’autovettura in via Montalcini, alle spalle della stazione ferroviaria. Nella circostanza uno dei giovani a bordo, marocchino di 22 anni, è stato perquisito e trovato in possesso di quasi 33 grammi di cocaina e di 55 grammi di hashish, nonché della somma di denaro contante di 300 euro.

La droga, evidentemente destinata allo spaccio in città, è stata sequestrata e il giovane è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 22enne è stato condotto direttamente nel carcere di Sant'Anna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nella stessa zona della città, in via Brasili, qualche ora prima un'altra pattuglia del Radiomobile era riuscita ad intercettare uno straniero che si era dato alla fuga per evitare il controllo. Dopo un breve inseguimento il 46enne marocchino è stato bloccato e trovato in possesso di due dosi di eroina e 60 euro ritenuti provento dell’attività di smercio di droga in strada. In questo caso il nordafricano è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica, sempre per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.