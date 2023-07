Maxi sequestro di cocaina a San Cesario, tre albanesi in carcere

Nella giornata di mercoledì scorso, 26 luglio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre cittadini di origine albanese in località San Cesario sul Panaro. I tre sono accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività svolta dagli agenti della Squadra Mobile di Modena si è concentrata su un’autovettura di grossa cilindrata di colore bianco, attorno alla quale erano state notate alcune persone con fare sospetto, che si scambiavano delle borse, nei pressi di un’abitazione già finita nel mirino degli investigatori nell'ambito delle indagini sul narcotraffico nel modenese.

Svolti i necessari appostamenti, gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di seguire l’autovettura e sottoporla ad un controllo tra Via Circonvallazione e Via Falcone-Borsellino. Alla guida è stato identificato un cittadino di origini albanesi di 32 anni e la perquisizione del veicolo ha permesso da subito di riscontrare positivamente quanto sospettato. Infatti, all’interno dell’abitacolo e precisamente in un vano ricavato sotto il bracciolo centrale, sono stati trovati 3 kg di cocaina suddivisi in tre panetti da 1 kg ciascuno.

Immediatamente gli agenti hanno proceduto a perquisire l'abitazione:all’interno c’erano altri due cittadini, due fratelli sempre originari dell'Albania, rispettivamente di anni 28 e 35. All’interno della cantina sono stati trovati altri 16 kg di cocaina suddivisa in panetti collocati in alcune borse, nonché materiale per la pesatura e la somma in contanti di 29mila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle attività, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, le tre persone venivano tratte in arresto ed condotte presso il carcere di Sant'Anna. Dopo la convalida degli arresti è stata disposta per i tre indagati la custodia in carcere.