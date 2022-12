Droga e armi in casa, 44enne arrestato dalla Finanza a Vignola

Nelle scorse ore i Finanzieri del Comando Provinciale di Modena hanno concluso un'operazione di contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l'arresto di un 44enne domiciliato a Vignola. A carico dell'uomo sono state sequestrate armi e un quantitativo ingente di droga.

In particolare, durante una perquisizione domiciliare, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria hanno rinvenuto all'interno di un appartamento tre confezioni sottovuoto di sostanza di colore bianco, strumentazione varia per il taglio ed il confezionamento in dosi, un bilancino di precisione ed una busta contenente marijuana. Le sostanze rinvenute, all'esito delle immediate analisi, sono risultate essere effettivamente cocaina, per 700 g di peso, e cannabis per un chilo di peso.

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute e poste sotto sequestro anche una pistola a salve priva del tappo rosso con relative munizioni ed una carabina (derivata dal fucile semiautomatico AR-15) risultata rubata e illegalmente detenuta. Le armi erano complete di caricatori.

L'uomo è quindi stato arrestato nella flagranza dei delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di un'arma comune da sparo peraltro proveniente da furto.

All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta avanzata da questa Procura, ha applicato all'indagato la custodia cautelare in carcere.