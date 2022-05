Insospettisce i militari cercando di evitarli, arrestato con una dose di cocaina in tasca

Ha cercato di evitare i Carabinieri rifugiandosi in una sala slot al loro passaggio, ma l'ambiguo comportamento ha insospettito i militari che - impegnati in un servizio di pattuglia - si sono fermati per perquisirlo.

E' accaduto nella tarda serata di ieri in Via Emilia Est, a Castelfranco, e protagonista della vicenda è un 34enne albanese già noto alle forze dell'ordine.

Nella tasca del borsello dell'uomo è stata rinvenuta una dose di cocaina pari a 0,4gr; e avendo i Carabinieri fondato motivo di ritenere che in casa sua potessero essercene altre, la perquisizione è proseguita nella sua dimora. I sospetti degli agenti si sono rivelati fondati: nell'abitazione del 34enne infatti, sono stati rinvenuti 15gr di hashish e 4gr di cocaina.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto dai Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Processato per direttissima questa mattina presso il Tribunale di Modena, è stato sottoposto all'obbligo di firma due volte al giorno presso la locale caserma.