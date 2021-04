Spaccio di droga, scatta l'arresto a San Faustino

Si aggirava con fare sospetto in via San Faustino intorno alle 18.30 di ieri, il giovane che di lì a poco sarebbe stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 21enne, di origini nigeriane, aveva infatti insospettito la Polizia per il suo goffo tentativo di sottrarsi agli occhi degli agenti, nei paraggi per un consueto servizio di controllo. Non riuscendo nell'intento, e anzi confermando ogni supposizione con il lancio tra le frasche di un involucro di crack, è stato fermato e accompagnato in Questura.

Qui è stato sottoposto ad una perquisizione, che ha permesso alle Forze dell'Ordine di rinvenire 51 involucri di sostanze stupefacenti tra cui crack, cocaina ed eroina, oltre a 90 euro in contanti. Il ragazzo è stato quindi arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio.