Blitz in un appartamento e in una cantina, sequestrati 9 chili di droga

La Compagnia Carabinieri di Sassuolo conferma la grande capacità di contrasto allo spaccio di droga sul proprio territorio, con una nuova operazione che ha permesso di togliere dal mercato ben 9 chili di hashsish. Nel mirino dei militari era finito un 43enne di Prignano sulla Secchia, già nota per alcuni precedenti, che è stata attentamente monitorata nei giorni scorsi.

Oggi alle ore 12 è scattata l'operazione, che ha visto i carabinieri del Radiomobile suddividersi in due squadre per mettere a segno un blitz contemporaneo presso l'abitazione dell'uomo a Prignano e presso una cantina che questi aveva in uso nel comune di Castellarano (RE).

Nell’abitazione, all’interno di un fienile controllato da un grosso cane e nascosti in un recipiente per il mangime, sono stati trovati 5 chilogrammi di hashish. Nella cantina sono mersi invece altri 4 kg della stessa sostanza, che sono stati sequestrati. I 48 panetti di hashish pronti per essere spacciati nel periodo di Natale avrebbero fruttato sul mercato circa 100.000 euro.

Il 43 enne è stato portato in carcere a Modena con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, a disposizione dell’autorità giudiziaria

Con questa operazione di polizia giudiziaria salgono a 83 le persone tratte in arresto dai militari della Compagnia di Sassuolo dall’inizio di questo anno, con il sequestro di 20 chili di droga tra cocaina e hashish e di quasi 700.000,00 euro in contanti. All’operazione di oggi ha collaborato anche l’unità cinofila della polizia locale del Comune di Sassuolo.