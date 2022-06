Hashish e cocaina, pusher in manette a San Faustino

Sabato sera nel quartiere San Faustino di Modena, durante un consueto servizio antidroga che i Carabinieri stanno portando avanti nei quartieri modenesi più esposti a fenomeni di spaccio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno assistito ad uno scambio di droga tra due uomini.

Il pusher, 47enne, è stato immediatamente fermato e sono stati trovati in suo possesso 23 grammi di cocaina e 25 grammi di hashish. L’uomo è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e l’acquirente, 42enne, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura.

Il 47enne, in mattinata, sarà giudicato per direttissima dal Tribunale di Modena.