In strada con un fucile carico, bloccato mentre cerca di rubare un autocarro

Ieri mattina a Mirandola, intorno alle 7.50, è giunta segnalazione al numero di emergenza 112 della presenza in strada a Mirandola di un uomo che imbracciava un fucile in via Posta. Sul posto si sono immediatamente portate, convergendo da direzioni diverse, due pattuglie del Commissariato di Polizia e due pattuglie delle Stazioni dei Carabinieri di Mirandola e Medolla.

Gli operatori hanno individuato l'uomo, che per altro era intento a cercare di mettere in moto un autocarro parcheggiato lungo la via, al quale erano stati tranciati e riannodati i cavi di accensione. Nelle immediate vicinanze, sotto un camper, è stato rinvenuto e sequestrato il fucile da caccia con un colpo in canna.

Sul posto anche personale del Gabinetto di Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Vista la gravità della situazione, anche l'abitazione del 47emme italiano è stata sottoposta a perquisizione. Qui sono state trvate altre cartucce uguali a quella già utilizzata. Da successivi accertamenti è emerso che il fucile era oggetto di un furto, messo a segno a Campogalliano lo scorso febbraio.

L'uomo è stato tratto in arresto per porto abusivo di armi, tentato furto aggravato e ricettazione Nella giornata si oggi il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.