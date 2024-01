Minaccia di morte il padre e devasta casa e auto per farsi consegnare i soldi per la droga

Era ormai in crisi di astinenza per la necessità di assumere stupefacente e ha aggredito il padre con pesanti minacce di morte per farsi consegnare 20 euro e poter acquistare un'altra dose. E' la triste vicenda di un 26enne modenese, che nelle scorse ore si è reso protagonista di una violenta escalation, finendo poi per essere tratto in arresto.

Il padre ha infatti negato i soldi al ragazzo, che a quel punto ha letteralmente distrutto l’abitazione del genitore, devastando gli arredi, per poi vandalizzare ancheil furgone parcheggiato nel cortile. Non contento, ha cercato di aggredire fisicamente il malcapitato, che nel frattempo aveva chiesto aiuto al 112.

I Carabinieri hanno raggiunto l'abitazione teatro della violenza e sono riusciti a placare il 26enne prima che aggredisse fisicamente e in modo diretto il padre. Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, era in evidente stato di alterazione psicofisica: è stato allontanato dall’abitazione e poi conducendolo in caserma.

Al termine degli opportuni accertamenti, i ragazzo è stato tratto in arresto per i reati di tentata estorsione e danneggiamento e portato direttamente in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.