Pretende mille euro per restituire un computer, 18enne arrestato per estorsione

Lunedì scorso, 27 maggio, un giovane di Castelnuovo Rangone è stato vittima di un furto che si è poi trasformato in un tentativo di estorsione. Al 24enne è infatti stato rubato uno zaino che conteneva, oltre a veri effetti personale, anche un computer portatile del valore di circa 1.400 euro.

La vittima è poi stata contatta da un ragazzo, un 18enne residente in paese, che si è "offerto" di restituire il computer in cambio di una cifra, pari ad almeno 1.000 euro.

Di fronte a questo ricatto il 24enne ha subito avvertito i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo, segnalando quanto accaduto. Valutata la situazione, i militari hanno chiesto e ottenuto il supporto dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Sassuolo e organizzato l'operazione per cogliere sul fatto il giovane ricattatore.

La vittima si è quindi messa in contatto con il 18enne e ha organizzato un incontro con l'intento dichiarato di consegnare il denaro ed effettuare lo scambio. Rendez-vous che si è svolto la scorsa notte e al quale hanno preso parte ovviamente anche i Carabinieri, che hanno bloccato il ragazzo. Questi aveva in effetti il computer rubato ed è quindi stato arrestato in flagranza per il delitto di tentata estorsione.

I Carabinieri hanno poi accertato che il pc era stato ripulito del contenuto, verosimilmente nell'intento di vendita su canali illegali in caso di fallimento dell'estorsione. Nell’operazione sono anche stati rinvenuti e restituiti all’avente diritto lo zaino e tutti gli effetti personali originariamente sottratti.

Il ragazzo arrestato, portato oggi in Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo, è stato rimesso in libertà in attesa del processo, con l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.