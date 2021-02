Evade dai domiciliari, trovato in strada e arrestato

Ieri pomeriggio, alle 17 circa, i carabinieri della stazione di Sassuolo hanno tratto in arresto in flagranza un 36enne, sorpreso in giro in violazione del regime degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto nel maggio 2020 dal tribunale di Modena per i reati di minaccia e percosse nei confronti della ex fidanzata.

La violazione al provvedimento dell’autorità giudiziaria non è passata inosservata ad un sottufficiale dell’Arma locale che, fuori servizio, ha avuto ottimo intuito riconoscendo l’uomo, constatandone quindi l’evasione dai domiciliari. Nel corso della perquisizione personale è stata recuperata anche una dose di cocaina.