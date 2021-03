Evade dai domicilairi per comprare cocaina, arrestato

Ieri i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Modena hanno arrestato un 28enne per il reato di evasione. Il giovane, infatti, si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso dai militari in giro nel centro della città. Una volta riconosciuto, è stato fermato e perquisito: con sè aveva una dose di cocaina e una volta interrogato non ha fatto mistero del proprio comportamento, spiegando che era uscito di casa proprio per comprare la droga.

Alla luce della violazione, per il 28enne sono scattate le manette. Ora il giudice dovrà decidere per l'eventuale inasprimento della misura detentiva nei suoi confronti.