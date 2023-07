Evade dai domiciliari, fermato dai Carabinieri su una moto con targa rubata

Nella mattinata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di uno dei posti di controllo alla circolazione stradale attivato nella zona della Sacca, hanno fermato un 41enne alla guida di una moto. Dalle verifiche è subito emerso che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio nonostante dovesse rimanervi ristretto agli arresti domiciliari, per precedenti reati contro la persona.

Inoltre, l'uomo stava circolando con un veicolo privo di copertura assicurativa, sul quale era stata apposta una targa risultata rubata a Modena nel giugno scorso. Il 41enne è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per i reati di ricettazione ed evasione oltreché sanzionato per aver circolato con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Al termine degli accertamenti, la persona fermata è stata collocata agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e il motociclo è stato recuperato e sequestrato.

Nella serata, invece, i Carabinieri si Soliera hanno constatato l’assenza dal domicilio di un 37enne, destinatario della misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Avviate subito le ricerche, l’uomo è stato rintracciato poco dopo, nel centro del paese

La persona è stata fermata e arrestata per il reato di evasione. Nella mattinata di domani sarà condotta dinanzi al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Poco prima, sempre a Soliera, i militari impegnati in un controllo alla circolazione in via Carpi-Ravarino, hanno fermato e identificato un operaio 30enne, trovato in possesso di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti.