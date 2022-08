Posta su Instagram la vacanza in Salento, ma doveva essere ai domiciliari. Arrestato

Doveva trovarsi a Modena, invece era in Salento. Ma ora è in carcere a Lecce. E' finita davvero male - perchè non sarebbe mai dovuta iniziare - la vacanza di un 27enne residente in città che ha deciso di violare gli arresti domiciliari cui era sottoposto proprio per concedersi delle ferie estive.

Il ragazzo si è aggregato ad una comitiva di amici e ha partecipato ad una vacanza in Salento: giornate in spiaggia e serate in discoteca sono ovviamente finite sul profilo Instagram e i post non sono sfuggiti ai Carabinieri di Modena. I militari, che non riuscivano più a rintracciarlo, hanno quindi avuto contezza del fatto che aveva lasciato la sua abitazione violando gli arresti e hanno chiesto il supporto dei colleghi pugliesi per rintracciarlo. A suo carico è stato emesso lunedì un provvedimento del Tribunale di Modena.

Così ieri, in tarda mattinata, i carabinieri d Ruffano sono riusciti a individuare il 27enne presso una casa isolata in aperta campagna nel comune di Matino, non distante dalla ben più nota Gallipoli. Dopo le formalità del caso, il giovane è stato portato presso il carcere Borgo SanNicola di Lecce.