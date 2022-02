Arrestato per furto a Carpi. In auto aveva una pistola e 8 etti di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno tratto in arresto un 43enne per furto aggravato, consumato e tentato, in due attività commerciali situate alla periferia di Carpi. La tempestiva segnalazione fatta ai militari da parte di un cittadino di passaggio ha consentito di fermare il sospetto e assicurarlo alla giustizia.

E’ accaduto intorno alle 3 di notte, quando l'uomo, dopo aver forzato le porte secondarie di due esercizi commerciali, si è introdotto nei due negozi per fare razzia. I Carabinieri sono arrivati in tempo per individuarlo e bloccarlo.

La sua auto è stata passata al setaccio e a bordo sono spuntati anche un revolver privo di matricola, proiettili e oltre 800 grammi di marijuana. Ai furti si sono quindi aggiunte le contestazioni di possesso illegale di armi e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.