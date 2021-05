Maranello, ladro scoperto e arrestato dopo almeno 8 colpi in chiesa

Da diversi giorni un parroco di Maranello stava constatando ammanchi di denaro all’interno della chiesa e ha denunciato il fatto ai Carabinieri. I militari si erano portati già diverse volte all’interno della Chiesa, ma non avevano trovato alcun elemento utile alle indagini. Nessun segno di effrazione, nessun indizio. L’unico modo per poter arginare la sparizione del denaro era appostarsi al fine di vedere qualche movimento strano.

Alcuni carabinieri in borghese hanno quindi assistito alle celebrazioni della Santa Messa non notando alcun movimento strano ma, a seguito di un più prolungato servizio di osservazione e controllo, al termine della funzione religiosa hanno visto entrare e poi uscire un giovane. I militari lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in possesso di un metro flessibile con all’estremità un nastro adesivo, che serviva agganciare il denaro attraverso la fessura delle cassette delle elemosine.

Il dispositivo è stato sequestrato e l’uomom un 28enne residente a Fiorano, denunciato per tentato furto aggravato. Quando i militari lo hanno fermato, la perquisizione ha permesso di recuperare 25 euro, appena prelevati dalle cassette delle offerte presenti all’interno del luogo di culto.

Dall’analisi delle immagini, i Carabinieri hanno poi potuto attribuire alla stessa persona bel altri 8 furti avvenuti nei giorni scorsi. Per questo motivo il giovane è poi stato tratto uin arresto e portato presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sassuolo, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo per il furto aggravato.