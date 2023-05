Furti in serie nei negozi di Finale Emilia, i Carabinieri incastrano un 28enne

E' finito nella rete dell'Arma un giovane sospettato di essere l'autore di una serie di furti avvenuti nelle scorse settimane nel territorio di Finale Emilia. Questa mattina, infatti, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su richiesta della Procura, nei confronti di una uomo 28enne.

Il giovane, per altro con alle spalle altre condanne per lo stesso tipo di reati, è accusato di furto aggravato. L'attività investigativa dell'Arma ha avuto inizio nella notte del 31 marzo scorso, in seguito ad una sequenza di tre episodi, tra furti consumati e tentati, ai danni di altrettanti esercizi commerciali della zona. In quella circostanza i negozi avevano subito l'effrazione delle porte di ingresso ed erano stati rubati i contanti dei fondocassa e anche un tablet.

I militari hanno quindi analizzato le immagini registrate dai diversi sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, e successivamente - anche e soprattutto grazie alla conoscenza quotidiana del territorio di competenza - sono riusciti ad identificare il 28enne, che ora si trova in carcere.

Negli ultimi mesi si è alzato il livello di allarme e preoccupazione sul fronte dei furti nelle attività commerciali della Bassa modenese, come ha sottolineato proprio oggi anche Mauro Bega, Direttore Confesercenti Area Nord: "Siamo consapevoli del grande lavoro che nell'Area Nord le forze dell'ordine svolgono quotidianamente per presidiare il territorio - spiega Bega - ma chiediamo maggiori controlli, in particolare nelle ore notturne soprattutto per prevenire le problematiche legate ai furti e rapine nei comuni della nostra area".

"Apprezziamo le risorse che da anni diversi comuni dell'Area Nord hanno messo in campo per favorire l'acquisto da parte delle imprese di sistemi di antintrusione e videosorveglianza ma riteniamo utile che si creino ulteriori bandi con finanziamenti ad hoc, anche da parte delle istituzioni locali, per incentivare l'installazione di sistemi di videosorveglianza che coinvolgano, ad esempio, varie imprese situate sulla stessa via o piazza. A questo va affiancato, sul territorio, anche un potenziamento delle sinergie tra le diverse forze preposte ai controlli e alla sicurezza" conclude il direttore dell'associazione di categoria.