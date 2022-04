Tenta di rubare un'auto ma viene scoperto, arrestato dalla Polizia

La notte scorsa, verso le ore 4, la Volante è intervenuta in centro storico a seguito della segnalazione da parte di alcuni passanti che avevano notato movimenti sospetti. Gli agent in effetti hanno accertato un tentativo di furto ad opera di un giovane che, dopo aver infranto il vetro del finestrino di un’autovettura in sosta, si stava allontanando frettolosamente a piedi lungo corso Cavour, verosimilmente perché temeva di essere stato visto.

I poliziotti hanno fermato il ragazzo, un 22enne straniero, a poca distanza, trovandolo in possesso di due cacciaviti risultati essere compatibili per la forzatura del blocchetto di accensione del veicolo. L’autovettura, infatti, oltre a presentare la rottura del vetro era stata anche manomessa nel taentativo di metterla in moto.

Lo straniero è stato tratto in arresto e gli arnesi atti allo scasso sequestrati. Allo stesso era stato notificato nei giorni scorsi il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore. Gli agenti hanno immediatamente informato il proprietario del veicolo.