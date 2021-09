Spacca il vetro di un'auto in sosta, inseguito dai cittadini e arrestato dalla Volante

Nel primo pomeriggio di ieri un equipaggio della Squadra Volante si è portata in via Sgarzeria, a Modena, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che si stava allontanando rapidamente dopo aver infranto con un tronchese il vetro di un’autovettura in sosta nella vicina via 3 Febbraio, nell'evidente tentativo di perpetrare un furto.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno raggiunto e fermato lo straniero in fuga, grazie anche alle indicazioni di altri testimoni che lo avevano seguito senza perderlo di vista.

L'uomo, un 30enne del Pakistan, nascondeva nello zaino un cacciavite multipunte con relativi accessori. Nelle vicinanze, invece, è stato recuperato il tronchese, di cui il 30enne si era disfatto durante la fuga.

Il giovane, in Italia senza fissa dimora e censurato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.