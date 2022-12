Furto su un'auto nel parcheggio dietro la stazione, bloccato un criminale seriale

Gli agenti della Volante impegnati nelle attività di controllo del territorio sono intervenuti ieri pomeriggio nei parcheggi alle spalle della stazione ferroviaria di Modena, lato Porta Nord, a seguito di segnalazione di un furto su un’autovettura parcheggiata in quella zona.

La pattuglia giunta sul posto, grazie alle indicazioni fornite da alcuni cittadini, è riuscita a bloccare un 39enne, che dopo aver forzato la maniglia della portiera, aveva asportato da una Fiat Panda una borsa contenente un kit di gonfiaggio gomme, chiavi di smontaggio, torcia e alcuni libri.

Il 39enne risultava già essere stato condannato per i reati di rapina, furto aggravato, furto con strappo e per reati sugli stupefacenti nonché numerose denunce per resistenza e a pubblico ufficiale.

Irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri e la sua posizione è stata posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’espulsione.