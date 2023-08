Spacca i vetri e ruba su due auto in sosta, inseguito e arrestato

La centrale operativa della Questura ha inviato le pattuglie in corso Vittorio Emanuele II intorno alle 19 di ieri, dopo che era stata segnalata la presenza di una persona che armeggiava tra le autovetture parcheggiate in strada. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite al telefono, hanno individuato la persona segnalata che, a bordo di bici si stava dando alla fuga in direzione della rotonda di piazza Natale Bruni. Dopo un breve inseguimento i poliziotti sono riusciti a raggiungere e a bloccare l’uomo.

Durante la fuga lo straniero ha gettato a terra anche quella che poi è stato accertato essere la refurtiva della sua scorribanda. La Volante, con l’ausilio di personale della Squadra Mobile, ha effettuato un sopralluogo in corso Vittorio Emanuele II, accertando che erano state danneggiate tre autovetture in sosta, due delle quali avevano i finestrini posteriori infranti e gli abitacoli a soqquadro, mentre la terza aveva solo un foro all’altezza della portiera anteriore.

I proprietari delle autovetture sono stati quindi invitati a recarsi in Questura per presentare la querela. Uno dei proprietari è risultato essere un turista straniero. La refurtiva, consistente in accessori per auto, un canotto gonfiabile, un orologio e una giacca, riconosciuti e restituiti ai legittimi proprietari. Sono stati sequestrati due cacciaviti usati per le effrazioni.

L’arrestato, un 33enne marocchino, è stato condotto in udienza per il processo per direttissima nella mattinata odierna, è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora in provincia di Modena.

In seguito a istruttoria dell’Ufficio Immigrazione, allo straniero è stato notificato il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per emersione, nonché il decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale.