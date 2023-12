Ruba un salvadanaio dal bancone del bar, inseguito e arrestato

Furto in centro storico nel pomeriggio di ieri. Un uomo ha infatti rubato un salvadanaio da una caffetteria, cercando la fuga. Il titolare del negozio, tuttavia, si è accorto di quanto accaduto e ha reagito inseguendo il ladro e riuscendo a trattenerlo.

Contestualmente sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, dirottata verso il bar dalla centrale operativa una volta ricevuta la segnalazione di quanto accaduto.

Il tempestivo intervento del titolare del negozio e dei Carabinieri ha permesso di fermare e trarre in arresto per furto aggravato l’autore, un 34enne italiano, che si era impossessato di 300 euro contenuti appunto salvadanaio. L?uomo è stato portato in caserma e dopo una notte in cella di sicurezza condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il processo per direttissima.