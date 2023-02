/ Via Emilia Ovest

Furto con spaccata al bar, coppia in manette in via Emilia Ovest

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un uomo e una donna italiani, rispettivamente di 47 e 43 anni, in flagranza per il reato di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio pubblico