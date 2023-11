Ruba una bici, aggredisce la proprietaria e tenta uno scippo prima di finire in manette

Nella mattinata di giovedì scorso una pattuglia del Commissariato di Polizia di Mirandola è intervenuta in viale Gramsci a seguito di chiamata al 112 con la quale si segnalava che un giovane era intento ad infrangere il vetro di un'autovettura. Prontamente intervenuti sul posto, gli agenti hanno individuato e fermato poco distante dal luogo dei fatti un ragazzo che era in evidente stato di alterazione verosimilmente per un abuso di alcol. Il 20enne marocchino è stato identificato e i poliziotti hanno ricostruito 'accaduto, scoprendo diversi delitti.

Grazie alle testimonianze è così emerso che intorno alle ore 7.00 il giovane si era introdotto nel cortile di un condominio e si era impossessato di una bicicletta legata ad una rastrelliera dopo aver forzato il catenaccio. Uscito in strada aveva poi tentato di strappare di dosso il marsupio ad un cittadino di passaggio, senza tuttavia riuscirvi.

A quel punto aveva aggredito una donna sopraggiunta in soccorso del passante, la quale tra l'altro aveva riconosciuto come propria la bicicletta rubata. Poco dopo il 20enne, non riuscendo ad aprire la portiera dell'auto all'interno della quale si trovava la donna, aveva scagliato contro il veicolo la bicicletta e ne aveva infranto con le mani il finestrino per poi strattonare la donna scesa nel frattempo dall'auto.

Il nordafricano è quindi stato tratto in arresto per il furto della bici e denunciato a piede libero per i reati di lesioni personali, tentato furto con strappo e danneggiamento. Nella giornata di sabato scorso il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.