Tenta la razzia notturna al Borgogioioso, giovane arrestato

Tentato furto nel corso della notte appena trascorsa al centro commerciale Borogioioso di Carpi. I Carabinieri ndle Radiomobile di Carpi sono intervenuti sul posto dopo la segnalazioen della vigilanza privata, riuscendo a individuare e trarre in arresto un uomo di 25 anni.

Il tutto è accaduto poco prima della mezzanote, quando il giovane è riuscito ad introdursi all'interno della struttura di viale dell'Industria dopo aver infranto una vetrata con un pezzo di cemento. Una volta all'interno avrebbe poi forzato le serrande di alcuni negozi della galleria. Il suo obiettivo sarebbero stati i registratori di cassa e la merce in esposizione in un negozio di telefonia.

La scorribanda, tuttavia, non ha avuto successo. L'attivazione del sistema di allarme ha fatto intervenire la vigilanza e i militari.

Il 25enne è stato tratto in arresto per furto aggravato. Dopo alcune ore in cella di sicurezza, sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.