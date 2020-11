Cerca di rubare in un catiere, 33enne in manette in piazza Cittadella

Approfittando della giornata di riposo degli operai, ieri un 33enne ha tentato di rubare all'interno dell'ufficio per la gestione di un cantiere edile di piazza Cittadella. L'uomo ha forzato la finestra, ma qualcuno si è accorto dell'accaduto e ha allertato le forze dell'ordine.

I Carabinieri del Radiomobile si sono precipitati sul posto e hanno trovato il malvivente intento a frugare negli armadietti dei lavoratori. L'uomo è stato subito bloccato e identificato in un cittadino italiano originario della provincia di Cosenza. Trattenuto in cella nella notte, è stato poi procesato stamattina per direttissima con l'accusa di tentato furto aggravato.