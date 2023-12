Tentano il furto in un negozio: 21enne arrestato, fuggito il complice

La scorsa notte i titolari di un negozio di Castelfranco sono stati avvertiti dall'attivazione dell’allarme antintrusione e hanno subito informato la centrale operativa dei Carabinieri. Così, una pattuglia della Tenenza castelfranchese impegnata nei consueti pattugliamenti si è portata immediatamente sul posto.

I militari hanno notato che da una porta del locale uscivano frettolosamente due persone, che si sono poi date alla fuga a piedi. Uno dei due uomini è stato fermato dopo un breve inseguimento, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.

Il fermato, uno straniero 21enne noto per precedenti penali per reati contro il patrimonio, ha cercato di opporsi all’arresto strattonando, spingendo e colpendo i militari, ma è stato contenuto e accompagnato in cella di sicurezza.

Il sopralluogo nel locale ha permesso di verificare che la porta di ingresso era stata forzata. I malviventi tuttavia, a causa dell'azionamento del sistema di allarme, non sono riusciti a sottrarre nulla. Il giovane è stato quindi dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale e verrà giudicato stamane con rito direttissimo.