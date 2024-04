Razzia di cosmetici in due supermercati, arrestate due 22enni senza fissa dimora

Ieri pomeriggio una ragazza è stata sorpresa dal personale addetto alla sicurezza di un supermercato di Castelfranco Emilia mentre era intenta a rubare alcuni prodotti. La giovane stava nascondendo la merce sotto i vestiti, ma una volta che è stata scoperta ha abbandonato parte della merce in mezzo alle corsie per poi fuggire di corsa, riuscendo a fare perdere le proprie tracce.

Dal supermercato è partita la segnalazione ai Carabinieri, che poco dopo hanno ricevuto una seconda chiamata da parte di un altro esercizio commerciale situato vicino al supermercato. Qui due donne si stavano aggirando con fare sospetto fra gli scaffali, con l'aria di chi aspettava il momento opportuno per compiere un furto.

I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia si sono quindi portati sul posto, giusto in tempo per bloccare le due ragazze che stavano cercando la fuga nel parcheggio del supermercato. Le due, entrambe 22enni e senza fissa dimora, hanno cercato di liberarsi di una borsa lanciandola sotto un camion in sosta. Recuperata la borsa e perquisite le due giovani, sono emersi ben 158 articoli rubati, tra profumi, deodoranti e similari, per un valore di quasi mille euro, che le due avevano trafugato poco prima da entrambi i negozi.

Le due sono state tratte in arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso e in mattinata sono state giudicate con rito direttissimo dal Giudice del Tribunale di Modena.