Fa incetta di cosmetici senza pagare, 33enne arrestata all'Esselunga

Ieri i carabinieri della stazione di Modena sono intervenuti presso il supermercato Esselunga di strada Morane, dove la vigilanza provata aveva fermato una ladra. La donna, una 33enne rumena senza fissa dimora, aveva prelevato circa 450 euro di prodotti cosmetici, cercando di uscire dal negozio senza pagare.

La 33enne è stata tratta in arresto per furto aggravato e condotta in cella dove ha trascorso la notte, in attesa del processo per direttissima di questa mattina.