Ruba al supermercato per la cena di compleanno, 43enne in manette

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno tratto in arresto uno straniero 43enne con l'accusa di furto aggravato. I militari sono infatti intervenuti presso un supermercato del paese, dove un uomo era stato notato dal personale di sicurezza dopo aver occultato della merce, generi alimentari per un valore di 140 euro.

L'uomo aveva strappato i chip antitaccheggio e aveva nascosto la merce in uno zaino, ma il furto non è passato inossrervato al persoae della sicurezza interna. Ai carabinieri aveva poi spiegato che con quel cibo voleva festeggiare il proprio compleanno. Ma per lui niente festa.

La persona arrestata è stata condotta questa mattina davanti al Giudice per il procedimento con rito direttissimo: gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione per la firma in caserma.