Tentano di svaligiare i garage, arrestati tre minorenni tunisini

Nella notte tra sabato e domenica scorsi tre giovanissimi stranieri sono stati protagonisti di un tentativo di furto che è costato loro l'arresto. La loro incursione non è passata inosservata ai residenti di via Cimarosa, nei pressi del Policlinico: qui infatti i tre 17enni si erano introdotti in un cortile e avevano iniziato a forzare le porte dei garage verosimilmente con l'obiettivo di razziare quanto di valore poteva trovarsi all'interno.

La segnalazione al 112 ha fatto scattare l'intervento immediato di una pattuglia della Volante: i poliziotti sono riusciti a notare i tre mentre si stavano allontanando dallo stabile incriminato. I giovanissimi - tutti di nazionalità tunisina e già noti per altri episodi di microcriminalità - sono stati fermati e perquisiti. Due di loro avevano due tubi metallici ed un guanto da lavoro ancora calzato, mentre il terzo è stato trovato in possesso di un involucro con poco più di 11 grammi di hashish.

Tutti e tre sono stati arrestati per il reato di tentato furto, due di loro denunciati per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere e uno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Al termine degli adempimenti burocratici del caso i tre 17enni sono stato condotti presso il Centro di prima accoglienza di Bologna, vale a dire quella struttura destinata ad ospitare minorenni in attesa del'udienza di convalida da parte del giudice. Udienza che si è tenuta ieri e ha visto il Gip convalidare l’arresto e stabilire per tutti e tre i ragazzi il trasferimento presso l'Istituto penale minorile, sempre a Bologna.