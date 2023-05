Forza un garage e ruba degli attrezzi, i Carabinieri lo arrestano sul posto

Prima l’attivazione di un sistema di allarme e poi continui rumori sospetti hanno portato i residenti di via Vittorio Venero, nel corso della notte appena trascorsa, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, temendo l'intrusione in un condominio. Una scelta azzeccata, come è stato chiaro di lì a qualche minuto, non appena una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri è giunta sul posto.

I militari del Radiomobile sono infatti intervenuti tempestivamente e si sono accorti della presenza di una persona estranea all'interno della proprietà privata. Un 36enne italiano, infatti, poco prima aveva forzato il portone di accesso al box in uso al custode del condominio, dal quale si era impossessato di alcuni attrezzi da lavoro. Con questi, all’arrivo dei Carabinieri, stava tentando di scardinare la porta d’ingresso dell’appartamento del custode stesso.

L’umo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto per tentato furto aggravato in abitazione. Dopo una notte in cella di sicurezza, questa mattina è stato condotto l’udienza con rito direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Modena: l’arresto è stato convalidato e alla persona è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.