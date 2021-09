Tentano il colpo allo stabilimento Liu Jo, arrestati dai Carabinieri

La scorsa notte, poco dopo le ore 2 i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi e un equipaggio della Stazione di Campogalliano sono intervenuti presso lo stabilimento Liu Jo di Carpi, in via Fleming, dove era entrato in funzione l'allrme collegato con le centrali operative delle forze dell'ordine.

Non appena arrivati, i militari hanno intercettato e bloccato un furgone due persone a bordo che stava uscendo dall'azienda. Gli accertamenti hanno subito permesso di appurare che, poco prima, i due avevano tentato di introdursi all’interno dei locali dell’azienda del noto brand di moda, allontanandosi proprio perchè disturbati dall’attivazione del sistema di allarme.

I due, trasfertisti campani, avevano noleggiato il furgone per commettere il reato. Sono stati tratti in arrestoper tentato furto.