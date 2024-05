Sorpreso dalla Polizia mentre cerca di rubare una moto, clandestino in manette

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Giovedì sera, intorno alle 21.00, una pattuglia della Squadra Volante stava transitando per un controllo di routine al parco Novi Sad quando ha notato un giovane che con fare sospetto si aggirava nelle vicinanze di una moto parcheggiata. Il giovane in questione, non notando la presenza degli agenti, ha forzato il bloccasterzo e ha tranciato i fili di accensione.

Gli agenti sono quindi fermati e lo hanno identificato: si trattava di un 24enne tunisino già noto alle Forze dell’Ordine.

Il giovane - che aveva con sè due viti tolte dalla moto - è stato arrestato per tentato furto. Irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato in stato di libertà in quanto inottemperante all’ordine del Questore di Modena di lasciare il territorio nazionale.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 24enne la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.