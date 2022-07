Ruba in un negozio di vestiti e fugge, rintracciato e arrestato dai Carabinieri

Ieri sera, poco prima delle 20, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti presso un esercizio commerciale de paese dove un uomo si era appena impossessato di alcuni oggetti, oltrepassando le casse senza pagare e fuggendo velocemente.

I militari, tempestivamente giunti sul posto, si sono messi immediatamente alla ricerca della persona sulla base della descrizione fornita dal personale del negozio, rintracciandolo e bloccandolo poco dopo nel centro urbano.

La refurtiva, del valore complessivo di 80 euro è stata recuperata e restituita. L’uomo, un 53enne, è stato tratto in arresto per furto aggravato e condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il procedimento con rito direttissimo.