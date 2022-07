Sopreso dal proprietario del locale mentre ruba il fondocassa, arresto alla Crocetta

All’alba di ieri mattina, 29 luglio, il proprietario di un negozio in zona Crocetta si trovava all’interno del locale per l’apertura quando, intorno alle ore 5.00, ha udito dei rumori sospetti provenire dal retro e ha avvertito subito la Polizia telefonicamente. Le Volanti si sono portate immediatamente sul luogo segnalato: dopo un giro di perlustrazione esterno gli agenti sono entrati attraverso una porta di servizio, che era stata forzata, sorprendendo un intruso accovacciato dietro il bancone della cassa.

Nonostante un tentativo di fuga, il giovane è stato bloccato. La perquisizione ha permesso di recuperare di 320 euro in monete, ancora contenute nei blister, e in banconote di vario taglio, accartocciate in tasca.

Il cassetto del registratore di cassa era stato aperto e gettato a terra, mentre il denaro recuperato, come successivamente accertato, corrispondeva alla somma del fondo cassa ed è stato restituito al proprietario.

È così finito in arresto con l'accusa di tentato furto uno straniero di 27 anni. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto di trova irregolarmente in Italia.