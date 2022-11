Cerca di rubare un paio di pantaloni e colpisce l'addetto alla sicurezza, arrestato

Un sabato pomeriggio e una domenica in cella. Non erano certo questi i programmi per il weekend di un 38enne che nel primo pomeriggio di ieri è finito in manette a seguito di quella che formalmente viene considerata come "rapina impropria". L'uomo è infatti stato tratto in arresto dai Carabinieri nel centro storico di Carpi.

Il 38enne si è reso protagonista di un furto in un negozio di abbigliamento, nel primo pomeriggio. Ha cercato di rubare un paio di pantaloni dal valore di 30 euro, ma la sua mossa è stata notata dall'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale. A quel punto il ladro non ha esitato ad agire con violenza contro quest’ultimo, provocandogli lievi lesioni personali, nel tentativo di assicurarsi la fuga.

La persona è stata però bloccata dallo stesso vigilante e trattenuta fino all'arrivo dei Carabinieri. I militari della Stazione di Carpi lo hanno quindi tratto in arresto per rapina impropria e la refurtiva restituita al responsabile del negozio. Lunedì mattina l’uomo verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.