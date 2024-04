Ruba una moto insieme ad un complice, 15enne arrestato in centro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ancora una volta è un giovanissimo ad essere protagonista di un episodio criminale nel centro storico di Modena. E' accaduto nella notte del 25 aprile, intorno alle ore 4.30, quando da piazzale Redecocca è arrivata la segnalazione di un furto in atto. Due giovani, infatti, sono stati visti armeggiare attorno ad un motociclo in sosta, cercando di forzarne il blocco.

La Squadra Volante è intervenuta sul posto con due pattuglie, da due strade differenti, in modo da bloccare ogni via di fuga. All’arrivo della Polizia era presente solo un giovane un un 15enne che ha cercato invano di scappare lasciando cadere a terra il motociclo.

Il ragazzo è stato bloccato e trovato in possesso di un paio di forbici, un cacciavite e un passamontagna di colore nero, sottoposti a sequestro.

Il minore è stato tratto in arresto per furto aggravato in concorso e al termine delle formalità di rito, di concerto con la Procura per i Minorenni di Bologna, è stato condotto presso il C.P.A. di Bologna.

Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto ed applicato all'indagato la misura cautelare della permanenza in casa con autorizzazione ad uscire solo per recarsi a scuola. Sono in corso indagini per risalire all’identità dell’altro giovane.